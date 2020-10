Rolim: Vendaval forte chuva derruba árvores em cima de poste e arranca porta da Caixa Econômica

Áreas de sete estados e do DF podem ser afetadas; veja quais são

Depois de quase duas semanas com uma onda de calor e baixa umidade, que colocou a região central do país em alerta vermelho, agora são as tempestades que preocupam os meteorologistas. O Inmet, Instituto Nacional de Meteorologia, colocou três regiões do país em alerta amarelo, de perigo potencial.

Os três alertas foram emitidos nessa terça e estão válidos até a manhã desta quarta-feira.

O que ocupa a menor área fica em Minas Gerais e compreende a região Metropolitana de Belo Horizonte, a Zona da Mata Mineira, o Campo das Vertentes, o Sul e o Sudoeste Mineiros.

O segundo alerta de tempestade é para o Sudoeste do estado do Pará e, no Amazonas, vale para as regiões central, Sudoeste, Sul e Sudoeste.

Existe risco de prejuízos causados pela tempestade em todo o estado de Rondônia e também de Mato Grosso, praticamente todo o estado de Goiás, a metade sul de Tocantins e o Distrito Federal.

A previsão é que todas essas regiões tenham chuva moderada, acompanhada de vento intenso – de até 60 quilômetros por hora – e com chance de queda de granizo. É baixo o risco de falta de luz, estragos em plantações, alagamento e queda de galhos de árvores.

Se, na hora do temporal, você estiver em um local seguro, evite sair. Se estiver na rua, não se abrigue perto de estruturas altas que podem cair ou receber descargas elétricas, como árvores, torres de transmissão, postes e placas de propaganda. Evite usar aparelhos eletrônicos enquanto eles estiverem ligados na tomada.

E, se perceber situações de risco, ligue para a Defesa Civil, no telefone 199, ou para o Corpo de Bombeiros, no 193. As chamadas são gratuitas.

Edição: Sumaia Villela -DA EBC.

Publicado em terça-feira, 13 Outubro, 2020 – 20:35 Por Victor Ribeiro – Brasília