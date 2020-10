Urgente: Alta Floresta volta a ter alta e confirma mais 11 casos de COVID-19 nesta sexta-feira (16)

O Boletim Epidemiológico desta quarta-feira, dia 14 de outubro, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta D’Oeste, revelou a 11ª morte causada por Covid-19 no município. O paciente do sexo masculino, tinha 38 anos.

O homem tinha sido vítima de um esfaqueamento e depois de passar por cirurgia em um hospital da cidade de Cacoal, ficou hospedado em uma residência de um familiar, na cidade de Rolim de Moura.

No dia 24 de setembro, o paciente começou a passar mal com falta de ar. Foi encaminhado ao hospital municipal de Rolim de Moura. Ao dar entrada no hospital, a vítima não resistiu ao tratamento, vindo a óbito.

O departamento epidemiológico de Alta Floresta D’Oeste informou que o paciente testou positivo para Covid-19 no dia que veio a óbito. O homem era morador da área rural de Alta Floresta. Nesta quarta-feira, veio a decisão de adicionar o caso ao boletim do município, aumentando o número de óbitos causados pela doença na cidade.

Com o registro da 11ª morte, a taxa de mortalidade do coronavírus em Alta Floresta neste momento é de 1,29%. A taxa do Estado é de 2,06%. Das 11 mortes por covid no município, oito são do sexo masculino. Nesta quinta-feira, dia 15 de outubro, Alta Floresta D’Oeste registrou três casos da doença.

O total de casos no município é de 853, com 824 pacientes curados e 18 em tratamento. Alta Floresta tem quatro pessoas internadas em Unidade de Terapia Intensiva, 66 casos suspeitos e 2.808 casos notificados.

Redação: Leandro Pereira

Fonte: Florestanoticias.com