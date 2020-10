Energisa abre nova alternativa de negociação enquanto foca em obras e manutenção

Começo do ano procurei uma nutróloga para continuar meu processo de emagrecimento, na primeira consulta ela me pediu vários exames. Nesses exames que fiz descobri que estava pré diabética e com alteração nos hormônios produzidos pela tireoide, ela então me encaminhou para o endócrino. Na primeira consulta com médico endócrinologista conversamos sobre o nódulo que já tenho há anos, mostrei os exames feitos em 2016 e ele me pediu novos exames da TSH, T4, T3 e uma ultrassom da tireoide.

No meu retorno ao endócrino ele olhou os exames e disse que eu tinha outro nódulo na tireoide e que meu caso era cirúrgico. O novo nódulo é classificado como ACR TI-RAIDS 4( Suspeição moderada para um possível câncer). O médico endócrinologista fez um encaminhamento para o médico especialista de cabeça e pescoço Dr Cláudio Queiroz de Cacoal que atende pelo SUS e particular no hospital dos acidentados.

Depois dessa consulta procurei o posto de saúde em Santa Luzia e passei por uma consulta com Dr Romero que fez uma solicitação de uma consulta com Dr Claudio Queiroz pelo SUS, assim que sai do posto de saúde procurei a secretária de saúde do município para fazer agendamento e a atendente me disse que tem pessoas aguardando consulta com o mesmo médico desde Março devido a pandemia.

Decidi juntamente com meu esposo pagar a consulta com o médico no particular e fazer a cirurgia uma vez que os nódulos estão crescendo e comprimindo a traqueia dificultando as vezes a deglutição e podendo piorar afetando a respiração. No momento eu já consegui R$1000,00(mil reais) que foi mandado por uma amiga que está nos EUA, 1040,00 ( mil e quarenta reais) da ação da barraca ta tapioca e tenho R$845,00 ( oitocentos e quarenta e cinco reais)de doações feitas via transferência bancária de várias pessoas.

O valor total da cirurgia é de R$ 9000,00( nove mil reais) que pode ser feito à vista com desconto de 5% apenas nas despesas hospitalar ou 40% de entrada e o restante dividido em 3x no cartão de crédito ou cheque.

Para eu ter certeza que não tenho um câncer é necessário a retirada do nódulo e mandar para biopsia.

Banco do Brasil

agência 1406-0

c/c 45357-9

Gislaine Vicente Ramos CPF 874.175.612-68

