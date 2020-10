Motociclista bate em poste de iluminação em Rolim não resistiu aos ferimentos e morreu, em Cacoal

Um menino de quatro anos de idade morreu sufocado ao ficar preso em um carro, com o irmão de dois anos. O caso aconteceu na tarde da última quinta-feira (08), em Aliança do Tocantins, região sul do estado.

A mãe das crianças afirma que depois de um passeio em família, se deitou com as crianças por volta das 10h30; horas depois ela teria sido acordada por vizinhos que notaram que as crianças estavam asfixiadas. A mulher acredita que os filhos tenham entrado no carro sozinhos e acabaram presos.

Com a ajuda de vizinhos, a família seguiu com os dois meninos até um hospital de Gurupi, onde ficou constatado o óbito da criança mais velha. O menino de dois anos está internado, e o corpo do irmão foi sepultado na sexta-feira (09).

A mãe e outros familiares prestaram depoimento na delegacia. Ela pagou fiança e agora responde em liberdade pelo crime de homicídio culposo (quando não há intenção de matar).