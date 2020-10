Jovens são detidos suspeitos de tentarem passar cheque falso em Alta Floresta D´Oeste

De acordo com informações preliminares, o homem ligou para a ex- mulher afirmando que iria matar seus dois filhos. Minutos depois de ter matado as vítimas decapitadas, ele tirou fotos e mandou para sua ex- mulher , mãe das crianças. Em seguida, se enforcou

Ariquemes, Rondônia – No inicio da tarde desta sexta-feira (09), a Polícia Militar recebeu a informação de que um homem havia matado os dois filhos e tirado a própria vida em uma residência localizada no bairro Rota do Sol.

De acordo com informações preliminares, o homem ligou para a ex- mulher afirmando que iria matar seus dois filhos. Minutos depois de ter matado as vítimas decapitadas, ele tirou fotos e mandou para sua ex- mulher , mãe das crianças. Em seguida, se enforcou.

A Policia Militar constatou a tragédia.

Uma equipe da Delegacia de Homicídios está no local.

Os corpos foram levados para o IML.