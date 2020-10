VÍDEO – Estudante filma sucuri gigante sendo perseguida por machos: “Muito rápida”

Leia esse artigo e aprenda a ver o que fazer nessa situação

O que é traição? É beijar ou é sexo? É uma conexão emocional? E acariciar é traição também? Até onde você é capaz de ir?

O que significa trair seu parceiro? Sexo? Caso emocional? Beijar? Acariciar é traição também? Cada pessoa neste planeta tem uma definição diferente do que é ou não está traindo.

As linhas estão embaçadas, e muitas vezes se resume a isso acontecendo e entendendo como você se sente sobre isso no momento.

Por exemplo, você pode dizer que não acredita que beijar é traição, mas então se seu parceiro for pego beijando outra pessoa, como você se sentiria? Você ficaria bem com isso? Você se sentiria chateado e depois superaria isso? Ou de repente você se sentiria tão magoado que não consegue superar a emoção?

É realmente algo que você não pode ter certeza até que você está lá, no momento. Eu também espero que você nunca esteja na situação onde você está ali, no momento também.

Dentro dessas linhas borradas, acariciar está te enganando? Isso é algo frequentemente debatido.

Acariciar é trair, ou não é nada?

O que acha de acariciar? O que é um abraço para você? Você classifica um abraço como o mesmo que um abraço?

Isso realmente se resume à sua própria definição pessoal. Porque este é um negócio tão pessoal, deixe-me compartilhar minha opinião sobre isso e ver se você concorda no final.

Para mim, um abraço é algo fugaz, projetado com conforto em mente, mas não significa nada. Você pode abraçar qualquer um e isso não significa que você tem sentimentos ou que você até gosta deles. É uma maneira de dar conforto ou dizer “ei, está tudo bem.”

Por outro lado, um abraço é um pouco mais profundo.

Um abraço é mais longo e com mais contato corporal, e na minha opinião, ele comunica mais sentimentos. Em muitos aspectos, um abraço é parte de uma conexão emocional. [Leia: 16 toques não sexuais que fazem você se sentir amado e conectado]

Então, quando você perguntar é acariciar traição, pergunte se envolve emoções. Se isso acontecer, então o abraço funciona como parte da traição emocional?

Casais se abraçam na cama de manhã ou ontem à noite. É uma maneira de se sentir melhor, compartilhar o calor corporal, sentir o calor da pessoa que você gosta contra você, e basicamente faz com que todas essas endorfinas se sintam bem e ajudem você a se sentir melhor sobre tudo o que aconteceu durante esse dia.

Então, você gostaria que seu parceiro fizesse isso por outra pessoa?

Mais uma vez, é uma resposta pessoal, mas para mim, não.

Eu classificaria como traição? Possivelmente não traindo como um disjuntor, mas eu não ficaria muito impressionado com a situação, e isso me levaria a questionar o que mais estava acontecendo que eu não estava ciente.

Veja, acariciar não acontece sem qualquer tipo de comunicação ou conexão, não é algo que você faz aleatoriamente para alguém que acabou de começar no escritório no trabalho, ou alguém que você mal conhece. Para acariciar, há um fundo de algum tipo, embora possa ser perfeitamente platônico.

O problema com a traição é…

O maior problema com a traição é que não há uma definição clara do que é. Não há linhas claras de corte, nem definitivos, nem absolutos. Você pode estar em um relacionamento com alguém que só considera sexo com outra pessoa como traição. Por outro lado, você pode ter várias outras definições em sua mente, como sexting, mensagens de mídia social, traição emocional, etc.

Nesse caso, acariciar é traição ao seu parceiro? Essa é a pergunta que você deve descobrir a resposta. Você precisa estar na mesma página. Não pode haver nenhuma linha borrada quando se trata do que você considera ser traição como um absoluto e o que você não faz. Mas, ao mesmo tempo, você pode experimentar algo em seu relacionamento que de repente você não se sente confortável com. Como resultado, você se pergunta o que mais está acontecendo.

Como eu disse antes, se meu parceiro foi pego em um abraço bastante aconchegante com outra pessoa, eu certamente estaria me perguntando se havia algum fundo para ele que eu precisava saber. Eu também gostaria de saber por que eles sentiram que estava tudo bem dividir espaço de corpo próximo com outra pessoa, quando eu sei com certeza se eu fosse fazê-lo, eles não ficariam muito impressionados com isso!

Então, como você pode ter a conversa sobre o que é e não está traindo com seu parceiro sem soar tudo negativo?

Isso é algo que você precisa acertar. Você não pode sentar e iniciar uma conversa de “precisamos falar sobre traição”. É muito melhor tentar de uma forma sutil. Talvez se a traição aparecer durante assistir um filme juntos, faça um comentário irreverente, como “Eu não gostaria que meu parceiro fizesse isso…” e, em seguida, observar sua reação.

Linhas borradas simplesmente levam à confusão e a virada no final. Comunique o que realmente quer e o que você realmente vê como traição. As coisas que você não vai aceitar sob nenhuma circunstância.

No entanto, também vale a pena lembrar, você nunca pode ter 100% de certeza de como você vai se sentir sobre qualquer coisa até que isso aconteça.

Minha experiência pessoal com traição

Vou te dar minha história pessoal aqui. A propósito, não estou procurando compaixão.

Fui enganado. Foi horrível. Não tinha certeza de nada por um tempo, mas ainda estou com meu parceiro. Você pode estar balançando a cabeça agora e se perguntando se eu perdi a cabeça, mas essa é a coisa – você não pode ter certeza sobre qualquer coisa até que você está nessa situação.

Trair nem sempre significa o fim. Às vezes significa um alerta para resolver um problema que você nem tinha certeza que estava lá em primeiro lugar.

Estamos melhores do que nunca, mas não posso dizer que gostaria de passar por tudo de novo para aprender a lição. Então, para evitar que você passe por isso, eu quero que você saiba que mesmo que você possa ter limites e falas difíceis sobre traição, mesmo se você ainda está se perguntando está abraçando traição e você não tem certeza sobre isso, é vital que você mantenha uma mente aberta em qualquer situação de relacionamento.

Claro, se você tem limites firmes você deve ficar com eles, mas também lembre-se que nada na vida é certo. Como minha história mostra, às vezes você tem que simplesmente ir com ele e ver como você se sente sobre isso depois que a poeira se instalou.

Para mim, se acontecesse de novo, essa seria a minha linha dura, mas para algumas pessoas, até a primeira vez seria o fim.

Aprender como você se sente sobre trair de qualquer tipo é algo que você nunca saberá até que aconteça. Você acha que sabe, confie em mim que eu fiz, mas você realmente não pode ter certeza. Tudo que você pode fazer é saber o que você considera ser traição e o que você não faz.

Acariciar é trair você? Essa é uma pergunta a ser explorada. E ao fazê-lo, explore se há uma conexão emocional com esse abraço. Se não, certamente é apenas um abraço, e não um abraço de verdade.

Fonte: Luana Cardoso