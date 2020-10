O TRT de Ro e Acre lança a publicação Piá em “Todos os Super Poderes Contra o Trabalho Infantil!”

Desde o início da pandemia, decretada no dia 11 de março de 2020, a Justiça do Trabalho de Rondônia e Acre registrou quase 30 mil sentenças, com uma média de mil por semana. O balanço parcial que está disponível no chamado Decisômetro, disposto no Portal www.trt14.jus.br, também mostra que as decisões judiciais já destinaram R$ 11,2 milhões para o combate direto ao novo coronavírus.

Até a edição do Ato 006/2020, que tratou das diretrizes para realização das audiências telepresenciais na Justiça do Trabalho, o Regional já havia consolidado 5.144 sentenças, 4.442 decisões e 13.044 despachos desde o dia 16 de março até o final de abril. No período dos dois meses sequentes (maio e junho) o número de sentenças quase dobrou e foi de pouco mais de 5 mil para 10.160, assim como as decisões que somaram 8.613, além de quase 27 mil despachos. Nesse mesmo período também foram liberados R$ 3.208.622,32 para combate a pandemia do covid-19.

Para realização das audiências de instrução e tentativas de conciliação de forma remota, devido ao isolamento social, a Justiça do Trabalho de RO e AC vem utilizando com êxito a plataforma virtual do Google Hangouts-Meet para interação simultânea de áudio e vídeo entre as partes.

A Justiça do Trabalho de Rondônia e Acre conta com 78% das 32 varas com Secretarias Virtuais funcionando, e na esfera administrativa já somam 15 unidades utilizando a prática. Os atendimentos acontecem das 7h30 às 14h30, e para acessar os links das Secretarias Virtuais clique AQUI, ou em contatos – Plantão Extraordinário Covid-19 no portal www.trt14.jus.br

Ainda em maio, a segunda turma do TRT14 iniciou as sessões de julgamentos telepresenciais com transmissão ao vivo pelo YouTube (Sessões Telepresenciais – no portal), para conclusão do julgamento de 228 processos, e a partir daí as Turmas e Pleno mantêm agendas de sessões com inúmeras sustentações orais.

