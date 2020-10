Alta Floresta: mais 05 casos de coronavírus é confirmado nesta sexta-feira

Hoje (8) foram registrados seis óbitos por Covid-19 em Rondônia, sendo dois homens em Vilhena (65 e 75 anos); dois homens em Chupinguaia (38 e 88 anos); um homem de 69 anos em Porto Velho e um homem de 81 anos no município de Jaru. No entanto, durante investigação epidemiológica foi confirmado que um óbito não foi motivado por covid-19 e portanto foi retirado um registro do município de Rolim de Moura, e em virtude deste ajuste, no banco de dados foram contabilizados cinco óbitos nesta data.