Alta Floresta: 01 caso de coronavírus é confirmado nesta quarta-feira

Hoje (7) foi registrado um óbito por Covid-19 em Rondônia, sendo uma mulher de 57 anos do município de Guajará-Mirim.

Após investigação epidemiológica foram constatados casos a menos, considerando a edição anterior, nos municípios Ariquemes, Espigão do Oeste, Pimenteiras do Oeste e Mirante da Serra, em decorrência de ajuste no banco de dados visando excluir duplicidades de notificações.