Agente da Polícia Federal de MT morre após ser atingido por tiro no peito durante treinamento

Frederico era natural de Brasília (DF) e deixa esposa e três filhos. Em nota, a PF informou que as circunstâncias do acidente estão sendo apuradas.

Um agente da Polícia Federal de Mato Grosso morreu na noite dessa segunda-feira (5) ao ser atingido por um suposto tiro acidental durante um treinamento no estande do Comando do 58° Batalhão de Infantaria Motorizado em Aragarças, Goiás. A PF não informou quem atirou no agente.