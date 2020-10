Alta Floresta: 3 novos casos são confirmados de Coronavírus nesta quinta-feira

Hoje (30) foram registrados seis óbitos por Covid-19 em Rondônia, dois em Ji-Paraná, sendo uma mulher de 67 anos e um homem de 55 anos de idade; duas mulheres em Porto Velho (70 e 71 anos); um homem de 85 anos de Espigão do Oeste e uma mulher de 66 anos do município de Candeias do Jamari.