Calor já passa dos 43°C no Brasil

Forte onda de calor se espalha sobre o Brasil. Temperaturas muito acima do normal vão ocorrer nos próximos dias. Confira a lista do Brasil 40+ em 29/9/2020

Uma forte e grande onda de calor se espalha sobre o Brasil e já provoca temperaturas muito elevadas, muito acima do normal, em vários estados brasileiros. Na terça-feira, 29 de setembro, o INMET – Instituto Nacional de Meteorologia registrou 40°C ou mais nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Piauí, Bahia, Minas Gerais e São Paulo .

Dentro desta onda de calor, a maior temperatura do dia 29 de setembro de 2020 foi de 43,4°C, em Nova Maringá. Esta temperatura está entre as mais altas já registradas pelo INMET no país.

O recorde de calor no Brasil até o momento, pelos registros do INMET, é de 44,7°C, em Bom Jesus do Piauí, em 21/11/2005

Nesta quarta-feira, 30 de setembro, o calor de 40°C ou mais volta a ser registrado nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Piauí, Bahia, Minas Gerais e São Paulo. Também podem registrar temperaturas de 40°C ou mais os estados do Pará, Maranhão e Paraná.

Esta onda de calor vai persistir até pelo menos 8 ou 9 de outubro de 2020 e recordes históricos de calor poderão ser quebrados em alguns estados.

Confira abaixo os estados e cidades 40+ em 29/9/2020

Mato Grosso

Cidade

T max em 29/9/2020

Nova Maringá

43.4

Poxoréo

42.5

Cuiabá

42.4

Rondonópolis

42.2

Querência

41.8

Canarana

41.7

Padre Ricardo Remetter

41.6

Diamantino

41.4

Guiratinga

41.4

São Félix Do Araguaia

41.1

Porto Estrela

40.8

S.J. Do Rio Claro

40.8

Gaúcha Do Norte

40.5

Cáceres

40.4

Serra Nova Dourada

40.1

Goiás

Cidade

T max em 29/9/2020

São Miguel do Araguaia

42.8

Aragarças

41.8

Itumbiara

41.4

Mato Grosso do Sul

Cidade

T max em 29/9/2020

Coxim

42.6

Água Clara

41.9

Corumbá

40.6

Sonora

Santa Rita do Rio Pardo

40.0

Tocantins

Cidade

T max em 29/9/2020

Araguaçu

41.7

Paranã

41.5

Formoso do Araguaia

41.2

Peixe

40.8

Palmas

40.0

Bahia

Cidade

T max em 29/9/2020

Ibotirama

41.7

Piauí

Cidade

T max em 29/9/2020

Bom Jesus do Piauí

40.6

Minas Gerais

Cidade

T max em 29/9/2020

Campina Verde

40.7

Arinos

40.5

Ituiutaba

40.5

Januária

40.4

Unaí

40.4

Aracuai

40.2

Januária

40.2

Conceição das Alagoas

40.0

São Paulo

Cidade

T max em 29/9/2020

Jales

41.1

Votuporanga

41.1

Barretos

40.9

Ituverava

40.7

Ariranha

40.0

