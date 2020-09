Urgente: Suicídio é registrado na linha 47,5 com a 134 em Alta Floresta Ro

Um homem identificado como Odirlei Maduenho, de 42 anos, cometeu suicídio por enforcamento na tarde desta terça-feira (29) na Linha 47,5 KM 30, zona rural de Alta Floresta – RO.

De acordo com informações obtidas pela equipe de reportagem do site 190online, a Polícia Militar foi informada sobre a situação por volta das 12h00, onde após chegarem ao local, testemunha relatou que, Odirlei Maduenho saiu da casa de seu pai, para trabalhar na lavoura de café por volta das 07h00 da manhã, e como demorou voltar para o almoço, a sua companheira, foi procura-lo, ao chegar na residência que fica próximo da lavoura de café, se deparou com a vítima pendurada pelo pescoço por uma corda, e de imediato saiu do local para buscar socorro, porém a vítima já se encontrava sem vida.

A perícia técnica foi acionada e compareceu no local, após realizar os trabalhos de praxe o corpo foi liberado para a funerária de plantão.

