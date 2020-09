Edição 195 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia

Hoje (29) foram registrados 11 óbitos por Covid-19 em Rondônia, quatro em Porto Velho, sendo duas mulheres (86 e 93 anos) e dois homens (38 e 55 anos); duas mulheres em Ji-Paraná (68 e 72 anos); uma mulher de 53 anos de Ariquemes; um homem de 73 anos de Castanheiras; uma mulher de 86 anos de Jaru; um adolescente do sexo masculino de 15 anos de Ouro Preto do Oeste; um homem de 69 anos do município de Rolim de Moura.