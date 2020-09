Comunicado Urgente: Circula nos comércios de Alta Floresta vários cheques roubados

Na madrugada deste domingo 27, a Agência do Banco do Brasil do município de Santa Luzia D’Oeste, RO, foi alvo de uma tentativa de furto.

Segundo informações preliminares os elementos fizeram um buraco na parede dos fundo da agência, entraram para dentro e tentaram desligar o sistema de alarme, mas, não conseguiram, diante da situação os bandidos desistiram e fugiram sem levar nada.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu no local, foi feita uma varredura policial, sendo constatado um arrombamento na parede da parte lateral da agência.

Segundo informações, o gerente da agência bancária, bem como a Polícia Técnica foi acionado e compareceram no local.

Mais informações em instante

Fonte. Rondonianews.com

imagem ilustrativa