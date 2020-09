Fogo consumindo caminhão-prancha na BR 435, em Colorado do Oeste Ro

Entre os feridos, estava uma criança de apenas um ano de idade.

Um grave acidente na tarde desta sexta-feira (25) deixou cinco pessoas feridas na RO-135 KM 15 (linha P.50), Zona Rural, em Alta Floresta – RO.

As vítimas estavam em uma caminhonete Hilux da vigilância Sanitária, que saiu da pista apos aquaplanar, e capotou. Segundo a Polícia Militar (PM), o veículo era conduzido por um homem de 54 anos que sofreu lesões e foi socorrido ao Hospital Municipal.

Estavam no veículo na condição de passageiro, mais 04 pessoas, uma mulher de 28 anos, um homem de 45, outro de 31, e uma criança de apenas 01 ano. Os quais a mulher e criança foram encaminhados à outra unidade Hospitalar devido gravidade das lesões.

Após contato com um dos passageiros o mesmo informou aos Policiais que no momento do acidente estava chovendo e com muita água na via, fato em que ocorreu “aquaplanagem” , momento em que o motorista perdeu o controle da direção do veiculo, vindo a capotar e cair em uma ribanceira cerca de 30 metros da via.

O veiculo ficou completamente destruído. A policia militar esteve no local, onde sinalizou o trânsito e ajudou no resgate as vitimas.

