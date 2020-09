Governo volta a fechar bares e casas de show em Manaus

Bares, balneários, flutuantes, praias, casas de show e aluguel de sítios estão proibidos de funcionar pelos próximos 30 dias no Amazonas. A decisão foi anunciada pelo governador Wilson Lima, durante uma live, na manhã desta quinta-feira (24). De acordo como gestor, os casos da Covid-19 apresentaram uma tendência de crescimento.

Manaus tem 48.389 pessoas infectadas pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) desde o início da pandemia e começou a flexibilizar o isolamento social em junho. Ainda de acordo com o governador do Amazonas, as aulas presenciais nas escolas públicas estão mantidas.

“Estamos tomando essa decisão por conta da falta de respeito de alguns de seguir os protocolos. Ninguém usava mais máscaras e juntava em uma aglomeração. E aí acabava sendo um foco de transmissão do Covid-19”, disse o governador na live desta quinta.

Ele explicou que a Vigilância Epidemiológica do estado constatou que o aumento de casos da Covid-19 nas últimas semanas se de, principalmente, por causa das aglomerações.

“Só no último fim de semana, fechamos dois estabelecimentos que juntos reuniam algo em torno de 7 mil pessoas. Um tinha 4 mil e o outro 3 mil participantes. É esse tipo de conduta que tem causado o aumento no número de casos, não a abertura de escolas”, destacou. “É o copo da balada que passa de boca em boca, a aglomeração sem cuidados, o não uso de máscaras, e não os estudantes”, concluiu.

média, o Amazonas contabilizou 9 novas mortes por dia na última semana, uma alta de 39% em 14 dias, quando a média estava em 7.

“Estamos tomando hoje medidas restritivas e fechamento de estabelecimentos para priorizar o que é importante. Não vou deixar balada aberta e escola fechada”, disse Wilson Lima.

As novas restrições, que ainda serão publicadas no Diário Oficial do Estado. Lojas de conveniência e restaurantes poderão funcionar até as 22h. (Último Segundo IG)