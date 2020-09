Forte ventania derruba torre de Rádio comunitária de Alto Alegre dos Parecis

Na tarde desta sexta-feira dia 25 de setembro, tempo fecha com forte ventania derruba a torre de transmissão da rádio comunitária de Alto Alegre dos Parecis Ro.

De acordo com informações de populares, a torre também caiu em cima da rede elétrica e o bairro está no momento nas escuras. uma equipe da energisa já está indo até o local pra que possa restabelecer a energia no local, por sorte ninguém se feriu.

Atenção:

A empresa Energisa orienta que caso algum cliente esteja com interrupção no fornecimento, que informe a concessionária pelo 0800 647 0120 para que uma equipe de manutenção seja enviada. É importante informa o número da unidade consumidora no momento do contato.

Fonte: Florestanoticias.com