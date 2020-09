Ar fica mais seco no Centro-Oeste e Sudeste. Norte tem temporais

Uma grande massa de ar seco volta a se espalhar sobre o Brasil diminuindo a umidade no ar e as condições para chuva em grande parte do país.

As nuvens de chuva hoje ficam concentradas sobre os estados da Região Norte e em algumas áreas litorâneas do Nordeste.

Previsão do tempo para sexta-feira, 25/9/2020

Para a primeira sexta-feira da primavera, a previsão é de um dia com muito sol, pouca nebulosidade e sem chuva em quase todo o Brasil.

Mas todos os estados da Região Norte terão pancadas de chuva com raios, principalmente à tarde e à noite, mas também tem sol no decorrer do dia. Também tem previsão de pancadas de chuva para o centro-norte de Mato Grosso.

O litoral sul de São Paulo, o litoral do Paraná e p norte do Rio de Janeiro passam esta sexta-feira com muitas nuvens, mas sem chuva. Sol e chuva passageira no litoral leste do Nordeste, desde o Ceará até o sul da Bahia e no Espírito Santo

Temperaturas sobem mais no Brasil

Com afastamento do ar frio de origem polar, o sol forte e a falta e nebulosidade e a chuva, o ar aquece muito sobre o Brasil nesta sexta-feira. O Sul e o Sudeste ainda terão temperaturas amenas na madrugada e ao amanhecer desta sexta-feira, mas faz calor à tarde.

Estados como o Piauí, Maranhão, Pará, Tocantins, Bahia, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso podem registrar temperaturas em torno dos 40°C. O primeiro fim de semana da primeira será quente em todo o país.

Alerta e riscos meteorológicos para hoje

O ar está secando e o nível de umidade no ar está diminuindo em grande parte do país. Nesta sexta-feira, a umidade relativa do ar fica abaixo de 20% durante várias horas em Mato Grosso do Sul, no sul de Goiás, no Triângulo Mineiro e no oeste/noroeste do estado de São Paulo.

Alerta para temporais no norte e leste de Rondônia, no centro-leste do Amazonas, oeste do Pará e no noroeste de Mato Grosso.

As demais áreas de Rondônia e do Amazonas, Roraima, Acre, o centro-sul do Pará, o oeste e norte do Tocantins e o centro-norte de Mato Grosso ficam em atenção para chuva moderada a forte, com raios e fortes rajadas de vento.

Sobre a Climatempo

Com solidez de 30 anos de mercado e fornecendo assessoria meteorológica de qualidade para os principais segmentos, a Climatempo é sinônimo de inovação. Foi a primeira empresa privada a oferecer análises customizadas para diversos setores do mercado, boletins informativos para meios de comunicação, canal 24 horas nas principais operadoras de TV por assinatura e posicionamento digital consolidado com website e aplicativos, que juntos somam 20 milhões de usuários mensais.

Em 2015, passou a investir ainda mais em tecnologia e inovação com a instalação do LABS Climatempo no Parque Tecnológico de São José dos Campos (SP). O LABS atua na pesquisa e no desenvolvimento de soluções para tempo severo, energias renováveis (eólica e solar), hidrologia, comercialização e geração de energia, navegação interior, oceanografia e cidades inteligentes. Principal empresa de consultoria meteorológica do país, em 2019 a Climatempo uniu forças com a norueguesa StormGeo, líder global em inteligência meteorológica e soluções para suporte à decisão.

A fusão estratégica dá à Climatempo acesso a novos produtos e sistemas que irão fortalecer ainda mais suas competências e alcance, incluindo soluções focadas nos setores de serviços de energia renovável. O Grupo segue presidido pelo meteorologista Carlos Magno que, com mais de 35 anos de carreira, foi um dos primeiros comunicadores da profissão no país.

