A Funerária Alta Floresta comunica o falecimento de Gerarcirna Enedina de Moura

É com pesar que comunicamos o falecimento de GERARCIRNA ENEDINA DE MOURA irmã do Valdeci de Moura, aluna da Apae de Alta Floresta. Seu corpo está sendo velado no Bairro Princesa Isabel na Igreja na Av. Brasília Próximo ao Quartel e ao Posto de Saúde. Seu sepultamento será neste sábado as 8:00 horas no cemitério público da cidade de Alta Floresta D’Oeste – RO.

Fonte: Florestanoticias.com