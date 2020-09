A Funerária Alta Floresta comunica o falecimento da senhora Leandrina Demenjon Bonfim

Um homem identificado como Josuel, 38 anos, morador do município de Alta Floresta do Oeste, morreu no final da tarde desta quinta-feira, 24, no hospital municipal de Rolim de Moura, a causa da morte seria de Covid-19.

A reportagem do Planeta Folha, conversou com exclusividade com um cunhado de Josuel, segundo ele, Josuel sofreu um esfaqueamento com cinco perfurações a cerca de 30 dias em sua residência em Alta Floresta, e desde então tratava dos ferimentos.

Após o esfaqueamento, Josuel foi encaminhado de Alta Floresta para a Unidade de Tratamento Intensivo – UTI do Hospital Heuro em Cacoal, em seguida ao sair da UTI ainda permaneceu internado no Heuro, passou por uma cirurgia, em seguida foi transferido para o Hospital Regional, onde passaria por uma nova cirurgia, sendo está no pulmão.

Já no Hospital Regional, os médicos optaram por não realizarem a cirurgia nos pulmões de Josuel devido o mesmo começar a reagir bem aos tratamentos.

Após alta do Hospital Regional de Cacoal, Josuel se hospedou na casa de seu cunhado, na data de hoje, quinta-feira, a vítima passou mal, com falta de ar, foi socorrido ao hospital municipal de Rolim de Moura, mas acabou não resistindo e vindo a óbito.

Segundo o cunhado de Josuel, um “teste rápido” acusou que Josuel morreu de Covid-19, porém um novo exame que deverá ficar pronto nos próximos dias acabou sendo feito para ter a confirmação do resultado do “teste rápido”.

Devido aos protocolos da Covid-19, o corpo de Josuel foi sepultado sem velório por volta as 17 horas desta quinta-feira, no cemitério municipal.

No boletim de ontem, quarta-feira, 23, o município de Alta Floresta do Oeste registrava o total de 10 óbitos e 62 pacientes positivados com a doença.

Fonte: Planeta Folha