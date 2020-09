Santa Luzia- Diversas casas foram destelhadas após vendaval no bairro COHAB 3

Um forte vendaval com chuva ocorrido no final da tarde desta quinta feira (25), no Bairro COHAB 3 deixou diversas casas destelhadas. Em menos de 30 minutos o vento forte destelhou as casas deixando famílias desabrigadas e com a mobília toda destruída.

Segundo informações teve mais de oito casas destruídas o vento foi tão forte que arrancou até a cobertura de madeira de algumas das casa. Além do forte vento caiu um chuva de granizo e raios que deixaram moradores de Santa Luzia apavorados.

fotos internata

Fonte Rondonianews.com