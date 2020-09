Energisa ligará unidades remotas da Amazônia ao sistema elétrico

Estudantes participam do projeto Geração Energia de capacitação profissional gratuita Durante a pandemia de Covid-19, o uso do computador se tornou fundamental para estudos e trabalho.

A Energisa Rondônia doou 200 computadores para os participantes do projeto social Geração Energia de Porto Velho. Os equipamentos serão utilizados pelos jovens para estudar nos cursos técnicos e profissionalizantes de eletricista, assistente administrativo e jovem aprendiz, ministrados no Senai através da Internet. O projeto Geração Energia foi idealizado pela Energisa e conta com o apoio do SENAI, SESI e UNESCO para a capacitação gratuita de jovens, de 16 a 29 anos, da capital. As entregas dos computadores ocorreram de duas formas: no sistema delivery feita por colaboradores voluntários nas casas de 57 jovens que não tinham como se locomover. Já outra parte, os próprios jovens buscaram os equipamentos na agência de atendimento da Energisa no centro da capital.

Durante a primeira fase do projeto, a concessionária observou que alguns jovens tinham dificuldade para realizarem as atividades porque só tinham celular e que muitos não tinham condições de adquirir os computadores. Durante a pandemia de Covid-19, o equipamento se tornou fundamental para a continuidade das atividades econômicas em todo mundo. Isso provocou o aumento de 16% das vendas na comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com a consultoria IDC Brasil, e contribuiu também para elevação dos preços no mercado. “Agora, com o computador, a expectativa é que eles possam desenvolver as atividades com mais facilidade, contribuindo para o processo de aprendizagem e de sua formação”, afirmou o gerente administrativo da Energisa Rondônia, Carlos Afonso Cardoso. A concessionária está passando por uma atualização do seu parque tecnológico e selecionou os equipamentos em bom estado de conservação para doação importante destacar, que até bem pouco tempo eram utilizados por nossa equipe nas atividades diárias.

A jovem Andressa Pinheiro foi uma das jovens atendida pela iniciativa. Ela não tinha computador em casa e usava o celular para fazer as atividades. “Vai ajudar muito nos meus estudos, porque agora vou ter poder assistir as aulas com mais facilidade e usar os programas certos para fazer as atividades”, disse Andressa.

Para o estudante Junior Barreto, o sentimento é de gratidão não somente por ter ganhado um computador, mas, sobretudo, pela oportunidade de uma carreira profissional. “A Energisa tem feito algo surpreendente, algo valiosíssimo para nós que é dar uma oportunidade num momento tão caótico que nós estamos passando por causa da Covid-19. Tanta gente perdendo emprego, tanta gente sendo demitida, empresas sendo fechadas, mas a Energisa está investindo nos jovens e está acreditando no futuro”.

