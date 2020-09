Alta Floresta – Mulher é abordada por homens armados, e tem motocicleta roubada

Na tarde tarde desta terça-feira (22), foi registrado um acidente de trânsito, envolvendo uma Dodge Ram e Honda Biz, no cruzamento das Avenidas Rondônia com Nilo Peçanha, no Bairro Liberdade, em Alta Floresta D´Oeste/RO.

De acordo com informações um homem de 36 anos, trafegava com uma Honda Biz pela Avenida Rondônia, sentido a Praça Castelo Branco, quando realizou o contorno na Av. Nilo Peçanha e colidiu com o condutor de uma Dodge Ram, que seguia pela citada Avenida e realizava contorno para a Avenida Rondônia.

O condutor da Biz foi socorrido por uma ambulância até o HPS Municipal onde ficou sob cuidados médicos.

A motoneta Biz foi conduzida ao pátio da Ciretran local pois apresentava irregularidades.

Uma equipe de Radiopatrulha da Polícia Militar compareceu ao local para coleta de informações e registro de ocorrência policial.

Fonte: www.190online.com