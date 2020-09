Agrolab Amazônia debate sustentabilidade na Região Norte

Com apoio do Centro Sebrae de Sustentabilidade, grandes palestras e painéis estão na programação

A Agrolab Amazônia, maior feira totalmente virtual voltada inteiramente para o agronegócio da Amazônia Legal, que está acontecendo nestes dias 22 a 24, tem em uma de suas missões o debate de questões que são de fundamental importância para o desenvolvimento do setor produtivo da região. Dentro da programação do evento, o Painel de Sustentabilidade, em parceria com a referência no tema dentro do Sistema Sebrae, no país e no mundo: o Centro Sebrae de Sustentabilidade (CSS) oferece muito conteúdo com foco no ganho de resultados aliados à questão ambiental.

“Buscamos o debate da sustentabilidade pois não há como dissociar o desenvolvimento econômico com os princípios que mantém a responsabilidade ambiental. É possível encontrar meios que proporcionem ao setor produtivo caminhar mais lado a lado à sustentabilidade, em sua dimensão ambiental. Para isso, apostamos na inovação e tecnologia e trouxemos palestrantes direto dos grandes ecossistemas de inovação do mundo, além, claro de buscar nossa referência em Sustentabilidade, que é o CSS”, disse Samuel Almeida, diretor técnico do Sebrae em Rondônia, que organiza o evento.

O Centro Sebrae de Sustentabilidade (CSS) é a unidade de referência nacional do Sistema Sebrae neste tema que é responsável pela principal mudança de paradigma do século 21. Está localizado em Cuiabá e vinculado ao Sebrae no Mato Grosso. Está transformando mentes e valores de cidadãos, empresas, mercado, sociedade e governos de todo o mundo. O centro corrobora para que milhares de pequenos negócios possam aproveitar as oportunidades emergentes do novo conceito e também se tornarem sustentáveis. Para o Sebrae, sustentabilidade representa oportunidade, ganho de competitividade e inovação.

Conexão Amazônia Sustentável

Com a colaboração total do CSS, foi elaborada uma programação com palestras e painéis discutindo essa questão ambiental sob o viés do agronegócio. São conteúdos muito interessantes, boas práticas em propriedades rurais, orientações e tendências que poderão auxiliar o produtor rural no seu dia a dia, da porteira para dentro.

O ator Marcos Palmeiras, por exemplo, é um dos palestrantes convidados, relatando suas boas práticas e o caso de sucesso de sua propriedade, a Vale das Palmeiras Orgânicos, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Painéis como Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, Transição Agroecológica, Ativos Ambientais para o Agronegócio, entre outros poderão proporcionar ao produtor agregar valor à sua propriedade e seus produtos.

