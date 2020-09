Rondônia é destaque com o melhor índice de segurança alimentar da região Norte

Governo de Rondônia, por intermédio da Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura (Sedi), apresenta balanço bienal 2019-2020 da Invest Rondônia, que apontou acompanhamento de projetos de 18 empresas, investimentos de R$ 3.767.835.888,31 com geração de 11.774 empregos. Invest Rondônia é um programa da Sedi vinculado à Coordenadoria de Comércio Exterior, que tem por objetivo atrair investimentos para o Estado e, também, promover a exportação de produtos rondonienses de interesse coletivo e utilidade pública.

No levantamento, foi constatado que, em 2019, foram realizadas 929 reuniões com atendimento aos empresários. Já em 2020, em consequência do crescimento do Estado, mesmo em tempo de pandemia, investidores passaram a buscar mais pelo programa, fazendo que a equipe promovesse mais de 600 reuniões. Atualmente, Invest Rondônia acompanha de maneira ativa 20 empresas com efetivo interesse em instalar seu negócio em Rondônia. Inserida no cômputo, a Sedi também realizou 12 lives com duas mil visualizações fixas.

De acordo com o website Invest Rondônia, o programa tem o papel de vender a imagem do nosso Estado fornecendo informações mais precisas aos investidores em busca de parceria com os municípios. Com o objetivo de desenvolver o Estado de Rondônia e torná-lo conhecido no cenário nacional e internacional, o plano simboliza um elo entre empresários e municípios a fim de instalar e expandir empreendimento na região.

Segundo Suéllen Lemos, coordenadora da Invest Rondônia, o programa realiza um trabalho similar ao da consultoria, prestando informações acerca de incentivos fiscais, recursos naturais, logística de escoamento e dados locacionais aos empresários que intentam instalar seus negócios em Rondônia. Além disso, quando não há em Rondônia o insumo ou material necessário, o programa expõe alternativas mais fáceis e rápidas para aquisição nos países ou estados vizinhos.

As frentes de trabalho realizadas pelo programa vão de desenvolvimento de negócios, projeto de investimentos até relações institucionais e internacionais. Os próximos passos que o programa pretende dar, sendo uma das principais entregas, é a implantação de um painel setorial gerido pela geointeligência de dados socioeconômicos. O painel irá agrupar em um só lugar todos os dados e informações que servirão de base aos investidores.

Além disso, pretende-se também promover uma integração maior com os municípios, fortalecimento do projeto de exportação procomex – comércio exterior inteligente, e fortalecimento do modelo de gestão e promoção da marca Rondônia no âmbito interno e externo.

Dorival de Carvalho Pinto, engenheiro de minas e PhD., foi contratado pela Canada Rare Earth Corporation para fazer um estudo técnico-econômico visando a implantação de uma unidade industrial para produzir Terras Raras no Brasil. Segundo ele, a indústria será a primeira e única em toda América Latina no ramo e terá uma papel fundamental para todo o continente americano e europeu, atualmente dependente da China.

De acordo com ele, foram escolhidos seis municípios, localizados em diferentes estados do Brasil. Mas ao final, em virtude do estudo, a escolha final recaiu no município de Ariquemes, no Estado de Rondônia. “Para a escolha, foi criado um sistema de pontuação, com o propósito de ranquear as melhores alternativas de localização, considerando em relação a custo-benefício. Ao final desse processo, a cidade de Ariquemes foi classificada em primeiro lugar, à frente de município de outro Estado em que já existia um polo petroquímico”, explica o engenheiro.

Segundo o engenheiro, a princípio, o investimento irá gerar 130 empregos diretos e pode chegar a 500 indiretos. Apesar do Invest Rondônia não ter influenciado diretamente na escolha, ele garante que serviu como um forte argumento graças ao apoio e receptividade por parte da equipe atuante que representa o Estado.

Everaldo Santos, gerente geral da Indústria de Transformação Plástica, ramo isopor, também vem para o mercado rondoniense para somar na Economia do Estado. No comércio em Manaus há mais de 25 anos, o gerente explica os motivos que determinaram a escolha do Estado de Rondônia para implantação da indústria.

“Por ser um ótimo lugar para ampliar os negócios, a escolha pelo município de Guajará-Mirim ocorreu por duas razões, uma por ser uma área de livre comércio e outra por estar localizada na entrada do Estado do Acre, o que é muito bom financeiramente, pois a gente consegue atender os dois Estados de uma vez só. Era um mercado que eu desconhecia, mas que hoje consigo quantificar em negócio, então, não tenho dúvida, que a escolha será bem interessante economicamente”, relata o gerente.

De acordo com ele, a implantação vai gerar inicialmente cinco empregos, podendo ser ampliado para 20 no município de Guajará-Mirim. O Estado, antes da vinda do investimento, não contava com a indústria de isopor e com a chegada do novo segmento, o empreendimento trará tecnologia e empregos ao mercado rondoniense.

No momento pré-pandemia, a atuação do programa contou com participação e organização de feiras e eventos, a fim de apresentar as potencialidades e oportunidades do Estado. Para exemplificar, até março de 2020, a equipe participou de feiras de investimento como Brasil Investment Forum, Rondônia Day São Paulo, Café Com Desenvolvimento – que ocorreu em Porto Velho e Ji-Paraná -, bem como feira de alimentos e bebidas como a Anufood, feira do setor coureiro-calçadistas – a Fimec, feira agroindustrial Coopavel.

Durante a pandemia, as atividades presenciais foram suspensas, então a atuação passou a ser virtual, na qual a equipe participou de fóruns e lives da Superintendência. As próximas atividades para final de 2020 e início de 2021 são Investment Fórum (BIF), Intermodal, reuniões com prefeitura, assim como empresários e investidores, que estão ocorrendo semanalmente.

“A Invest Rondônia tem se estruturado para ser o ponto focal da entrada de investidores no Estado. A atração de novos negócios gera investimentos em Rondônia, fazendo a economia girar, fortalecendo o setor produtivo e industrial e colocando cada vez mais o Estado em destaque. A implantação de empresas e indústrias gera empregos diretos e indiretos o que, além de desenvolver economicamente o Estado, gera empregabilidade para a população rondoniense”, pontua a coordenadora da Invest Rondônia, Suéllen Lemos.

SUPERANDO METAS

De iniciativa do Governo do Estado, a partir de conversas e estudos dos casos de sucesso no modelo, a Invest Rondônia foi vista como uma oportunidade para dar início a um trabalho inovador que acarretasse em grandes resultados econômicos e sociais em Rondônia. O pontapé inicial surgiu graças a visitas ao Invest São Paulo e Invest Paraná, dois grandes polos de referência em atração de investimentos no Brasil.

Em julho de 2019, quando foi criado o Invest Rondônia, a meta para o final de 2022 era atrair R$ 1 bilhão de investimentos para o Estado. No entanto, com pouco mais de um ano de trabalho, o programa superou o marco em atração de investimento. O objetivo, para os próximos anos, é manter o padrão de crescimento em investimentos e, também, aumentar em 10% a exportação do produto rondoniense, cujo quantitativo cresceu 6,6% somente no ano de 2020.

PONTENCIALIDADE DE RONDÔNIA

Rondônia tem uma economia sólida e repleta de oportunidades. O papel do Invest Rondônia é mostrar isso para o Brasil e para o mundo, onde os produtores do Estado têm muito potencial para vender seus produtos para o mundo, gerando riquezas e empregos. Considerado um dos estados que mais crescem no Brasil, com o terceiro maior Produto Interno Bruto (PIB) e o maior PIB per capita da Região Norte, Rondônia dispõe de um amplo mercado consumidor com rápida conexão para os mais de 280 milhões de consumidores do Mercosul, além de contar com uma posição privilegiada devido à saída para os oceanos Pacífico e Atlântico, por meio de hidrovia e rodovia. Ademais, o Estado conta com um porto alfandegado – único da região Norte – que escoa mais de 1 milhão de toneladas de soja por ano e compreende de uma autossuficiência energética de 8.7gw, resultando em 1/3 da produção da Região Norte. Rondônia também é rico em recursos minerais com alto valor comercial. Além de possuir uma solidez fiscal, sendo o terceiro colocado em todo o país em cuidar bem de suas contas, e dispor de distritos industriais com as principais em Porto Velho, Ji-Paraná, Vilhena, Ariquemes e Cacoal.