Alta Floresta: Motociclista fica ferido em acidente com camionete

Uma criança de dois anos morreu afogada no final da tarde de quinta-feira (17), após cair dentro de um poço de uma residência, localizada em Triunfo, no município de Candeias do Jamari.

A Polícia apurou que três crianças estavam brincando próximo ao poço, que fica dentro da cozinha da casa, enquanto as mães estavam na sala.

Minutos depois as mulheres ouviram o barulho como se algo tivesse caido dentro d´água. Ao verificar, elas encontraram somente duas crianças e a tampa do poço aberta.

Desesperadas, as mães correram para pedir ajuda. Um homem entrou no poço, resgatou a menina, tentou reanima-la com massagem cardíaca e respiração boca a boca juntamente com policiais militares, mas a criança já estava morta.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Porto Velho.

FONTE: RONDÔNIA AGORA