Pedido de licença ambiental de Clínica Odontológica Rd Odontologia

O SR ROSALINO GALLO, com sede à linha 70/80 km 80 fazenda modelo 1 e 2, MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA D´OESTE, Estado de Rondônia devidamente cadastrado no CPF nº, 251.232.039-15, torna público que requereu junto a COLMAM/SEDAM, em 02 de setembro de 2020, a elaboração de plano de controle ambiental e pedido de licença previa licença de instalação e licença de operação para atividade de piscicultura no regime semi intensivo de espécies amazônicas em 58.1476 hectares de lamina de agua, cujo ponto de captação superficial, está localizado na Coordenada Geográfica L= 12º12’ 3’’S= 62º 22’ 14’’O, cuja água será utilizada na atividade piscicultura.

ALTA FLORESTA DOESTE, 02 de SETEMBRO de 2020.

ROSALINO GALLO

PROPRIETÁRIO