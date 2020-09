No Dia da Árvore, Sebrae distribui mudas a clientes

Para celebrar data, os brindes foram doados para quem esteve presencialmente nas agências regionais

O Sebrae em Rondônia, através de seu Comitê de Sustentabilidade interno, aproveitando a celebração do Dia da Árvore, comemorado todo dia 21 de setembro, resolveu presentear seus clientes com mudas de espécies de árvores com objetivo de ampliar a oferta de verde nas cidades.

O Dia da Árvore surgiu com a indignação de Julius Sterling Morton, ao perceber que seu Estado, Nebraska, nos EUA estava sendo devastado e resolveu por sua conta e risco iniciar um grande plantio de árvores, estabelecendo o “ARBOR DAY”, que passou a ser comemorado todos os anos, logo no início da primavera naquele país e em outros do hemisfério norte.

Já no Brasil, o Dia da Árvore foi estabelecido pelo Decreto-Lei 55.795, assinado pelo Presidente Castelo Branco, no início do período militar, em 24 de fevereiro de 1965, estabelecendo que o mesmo seria comemorando anualmente no dia 21 de setembro, um dia antes do início da primavera, tendo como objetivos conscientizar a população, os governantes e empresários e outras lideranças quanto `a importância das árvores e, quem sabe, das florestas, em relação ao meio ambiente, desde então, considerado, pelo menos no papel, como costuma-se dizer, um bem coletivo de todos, tanto das atuais quanto das futuras gerações.

“Para nós do Sebrae a Sustentabilidade é representada pelas dimensões Econômica, Social, Cultural e, claro, Ambiental. Simbolicamente, estamos pontuando sobre a necessidade da manutenção das florestas que podem também serem geradoras de receitas, através de projetos de manejos ecologicamente adequados, créditos de carbono entre outras soluções. Mas esta é uma pequena homenagem aos nossos clientes para que eles contribuam também com o Meio Ambiente”, disse Aniele Tesser, coordenadora do Comitê.

A data é muito oportuna, uma vez que dia 22 inicia o evento Conecta Sebrae Agrolab Amazônia, um evento 100% on line que discute temas relevantes para o agronegócio da Amazônia, inclusive a questão da Sustentabilidade. Em parceria com o Centro Sebrae de Sustentabilidade (CSS), uma programação muito qualificada abordará esse viés, em que desenvolvimento econômico pode caminhar lado a lado com a questão ambiental. Inscreva-se gratuitamente em www.agrolabamazonia.com.

