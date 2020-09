Mais de R$ 3 milhões em cigarros sem nota fiscal são apreendidos em Vilhena

Na Noite de domingo (13), equipes da Polícia Militar apreenderam um carregamento de mais de 100 kg de pasta base de cocaína, na Zona Rural do município de Alta Floresta.

As apreensões ocorreram enquanto era realizada a Operação Hórus, na Região da Zona da Mata. As operações vêm sendo desencadeadas constantemente pela PM, com foco nas áreas fronteiriças e nesta ocasião contava com policiais militares lotados no 10° Batalhão (Rolim de Moura) e do 3° Batalhão (Vilhena), além da Polícia Militar Ambiental.

De acordo com informações, após receber informações sobre um possível transporte de substância entorpecente, as equipes policiais realizaram um bloqueio na via, na zona rural e conseguiram interceptar dois veículos; uma motocicleta, cujo condutor, identificado como Abraão ainda tentou fuga, mas foi rapidamente abordado e uma caminhonete Fiat Strada, conduzido por uma mulher, identificada como Cleidimar.

Na carroceria do veículo, os militares encontraram 05 sacos, que continha vários tabletes de droga (pasta base de cocaína). Imediatamente os suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos até a Delegacia da Polícia Federal, no município de Vilhena, haja vista a suspeita da prática de crime internacional de tráfico de drogas, trazida possivelmente da Bolívia.

Toda a substância entorpecente, pesando 103 quilos aproximadamente foi apreendida. O crime continua sendo investigado pela Polícia Federal.

Fonte: Alerta Rolim