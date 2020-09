Domingo (20) terá tempo chuvoso na região Norte do país e Alta Floresta

Pode chover em grande parte dos municípios de Rondônia na próxima quinta-feira (10), segundo previsão da Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam). No entanto, o calor forte ainda deve predominar em todo o estado, chegando a 39°C em algumas cidades.

Com a massa de ar seco perdendo força, a umidade relativa do ar volta a aumentar gradualmente no estado.

Para a região de Porto Velho e Vale do Jamari, a previsão é de pancadas isoladas de chuva com trovoadas entre a tarde e a noite. Também há possibilidade de temporais.

No extremo sul do estado, o tempo continua seco, com umidade do ar mínima chegando a 20% durante a tarde, e não há previsão de chuva.

Já nas demais regiões, o dia deve ser de sol e muito calor, com possibilidade de chuva rápida e isolada durante a tarde.