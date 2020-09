Nenhum município fica na fase mais restritiva do Governo no combate ao Coronavírus

A Portaria Conjunta nº 21, publicada na noite de terça-feira (16), traz a nova classificação dos municípios de Rondônia no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Diferente das anteriores, atualmente, nenhum município está na fase mais restritiva do distanciamento social controlado. No total, dos 52, 49 estão na fase 3 e apenas Cacoal, Colorado do Oeste e Vilhena na fase II. Para a Associação Rondoniense de Municípios (AROM), a conquista é vitória do Municipalismo e da população que está mantendo as medidas sanitárias necessárias.

A reclassificação dos municípios é divulgada a cada 14 dias, levando em consideração o período anterior de aumento ou redução de casos da covid-1, tendo como base a matriz de risco consolidada pelo Decreto 25.220, que definiu os critérios de enquadramento dos municípios nas fases de isolamento social controlado.

Confira a nova classificação:



Fase II

Cacoal

Colorado do Oeste

Vilhena

Fase III

Alta Floresta d’Oeste

Alto Alegre do Parecis

Alto Paraíso

Alvorada d’Oeste

Ariquemes

Buritis

Cabixi

Cacaulândia

Campo Novo de Rondônia

Candeias do Jamari

Castanheiras

Cerejeiras

Chupinguaia

Corumbiara

Costa Marques

Cujubim

Espigão d’Oeste

Governador Jorge Teixeira

Guajará-Mirim

Itapuã do Oeste

Jaru

Ji-Paraná

Machadinho d’Oeste

Ministro Andreazza

Mirante da Serra

Monte Negro

Nova Brasilândia d’Oeste

Nova Mamoré

Nova União

Novo Horizonte do Oeste

Ouro Preto do Oeste

Parecis

Pimenta Bueno

Pimenteiras do Oeste

Porto Velho

Presidente Médici

Primavera de Rondônia

Rio Crespo

Rolim de Moura

Santa Luzia d’Oeste

São Felipe d’Oeste

São Francisco do Guaporé

São Miguel do Guaporé

Seringueiras

Teixeirópolis

Theobroma

Urupá

Vale do Anari

Vale do Paraíso

Fonte: Rondoniagora