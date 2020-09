Gov de Ro libera a prática esportiva de todas as modalidades e estádios receber 40% da sua capacidade

Os gestores de esportes dos municípios de Rondônia estão comemorando a divulgação do governo através da SEJUCEL – Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer, em nota técnica da ANGEVISA nº 66/2020/AGEVISA-SCI, a liberação das atividades da pratica esportiva de todas as modalidades, dado o cumprimento de protocolos a seguirem.

A nova ambientação, a partir da Fase 3 é necessário seguir critérios para funcionamento de atividades desportivas que envolvam o confronto de equipes e atividades coletivas de todas as modalidades na forma PROFISSIONAL, e quando autorizado por meio de decreto, as competições convencionais (AMADORA), Além da reabertura dos estabelecimentos com atividades esportivas de todas as modalidades.

A nota técnica expõe as seguintes medidas a serem cumpridas, com suas regulamentações:

– CONSIDERAÇÕES GERAIS PARA OS ESTABELECIMENTOS

– RECOMENDAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO

– MEDIDAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

– MEDIDAS DE PROTEÇÃO COLETIVA

– ADEQUAÇÕES PARA COMPETIÇÃO

– MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PELOS CLIENTES

As administrações serão responsáveis pela observância à todas as regras presentes na nota técnica. Nos estabelecimentos, limitar a 40% (quarenta por cento) da área de circulação interna de clientes.

Os ginásios e estádios poderão receber 40% da sua capacidade de público, desde que demarcados os assentos, obedecendo o mínimo de distanciamento entre as pessoas e não poderá ocorrer aglomerações ao adentrar ou sair da praça de esportes, devendo haver sinalização de entrada e saída.

Até a publicação do novo Decreto pelo governo no Diário Oficial, a liberação já está em validade.

Para ter acesso a Nota Técnica, acesse http://www.rondonia.ro.gov.br/covid-19/institucional/notas-tecnicas/



Jobson Bandeira – Superintendente da SEJUCEL