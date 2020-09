Em Nova Brasilândia Pick Up Strada carregada com bebida é encontrada queimada na RO 010

Uma Pick Up Strada foi encontrada no início da tarde desta terça feira (15), na RO 010 entrada da linha 138, zona rural de Nova Brasilândia D Oeste, RO.

Segundo informações o veículo foi encontrado todo queimado e com a carroceria cheia de bebida e estavam todas queimadas, o carro não sobrou nada ficando totalmente destruído.

De acordo com relatos e as marcas no asfalto, o condutor do carro perdeu o controle do carro saindo da pista e em seguida pegou fogo misteriosamente, a placa do carro foi removida e deixada dentro do automóvel, dando apenas para identificar a cidade de Colorado D Oeste,RO, a outra placa não foi encontrada, o condutor saiu do carro e saiu do local deixando o veículo no local.

A PM foi acionada e compareceu ao local para realizar os procedimentos de praxe

Fonte. Eondonianews.com