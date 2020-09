Moradores do bairro Princesa Izabel reclamam que estão a duas semanas sem água

Manutenção e modernização do sistema reduzem pela metade episódios de falta de energia no município.

A rede de distribuição de energia de Jaru era antiga e vinha de um longo período de subinvestimentos, sem histórico de manutenções preventivas. Durante os meses de abril, maio e junho, a Energisa modernizou o sistema e reduziu pela metade os episódios de queda de energia no município, comparado ao mesmo período do ano anterior. De acordo com a empresa, foram instalados três religadores automáticos, que são equipamentos que permitem a religação mais rápida da energia em casos de interrupção. Também foram substituídas 400 cruzetas deteriorados e substituídos 38 postes.

“Com esses equipamentos, quedas de energia que antes dependiam de uma equipe ir ao local para religar a rede, hoje podem ser resolvidas de forma remota, em segundos, diretamente pelo Centro de Operações da empresa, que fica em Porto Velho”, explica o gerente do Departamento de Manutenção da Transmissão, Filipe de Oliveira Lima.

A empresa também construiu uma rede de média tensão de 800 metros e fez a substituição de dois postes de média tensão para atender a Escola José de Souza Silva no distrito de Tarilândia. “Quando os alunos voltarem às aulas, vão contar com mais conforto durante as aulas”, disse o gerente de Construção e Manutenção da Energisa, Alfredo João de Brito.

De acordo com o gerente da empresa, os investimentos em Jaru ainda vão continuar com a revitalização da Subestação que atende quase 28 mil clientes, prevista para ser concluída no final de setembro, e que recebeu mais de R$ 3,7 milhões de investimento. “Estamos instalando aparelhos mais modernos, que automatizam o sistema e permitem o controle remoto. Caso ocorra alguma interrupção no fornecimento, conseguimos restabelecer o serviço com mais rapidez para o nosso cliente”, completa.