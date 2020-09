Jean Oliveira destina emenda para aquisição de cão farejador para o Denarc

O deputado Jean Oliveira, visitou na quarta-feira (9), o Departamento de Narcóticos – Denarc, da Policía Civil do Estado de Rondônia, quando conheceu o cão farejador ‘Robem’, que foi adquirido com recursos de uma pequena emenda parlamentar sua , no valor de 20 mil reais, mas que terá grande e importante utilidade na ajuda do combate ao tráfico de drogas na região.

O exemplo do quanto o cão farejador será útil no combate ao tráfico de drogas, ocorreu na noite da última terça-feira (8), quando um motorista foi preso por policiais do Departamento de Narcóticos (Denarc) após ser flagrado com 12 quilos de cocaína. A droga estava escondida na carroceria do carro conduzido por ele. Entre os ‘agentes’ que participaram da ação estava ‘Robem’, o cão do Núcleo de Operações com Cães (NOC). Conforme a polícia, logo que o cão foi solto, o animal já identificou o cheiro da droga e os policiais abriram a carroceria do veículo, onde foram encontrados 12 quilos de cocaína.

A direção do Denarc e os policiais agradeceram ao deputado Jean Oliveira pela sua emenda que possibilitou a aquisição do cão farejador que em apenas uma semana depois da sua chegada de São Paulo, já mostrou quão grande será sua utilidade nessa tarefa de combate ao tráfego de drogas.

O deputado Jean Oliveira disse que seu gabinete está sempre de portas abertas e que está a disposição para ajudar, no que for possível, para fortalecer a Polícia Civil no combate ao tráfico de drogas. O deputado também elogiou o trabalho da Polícia Civil que, segundo ele, tem melhorado muito na tarefa do combate à criminalidade em nosso Estado.

Assessoria de Comunicação – Dep. Jean Oliveira

Porto Velho, 10 de setembro de 2020