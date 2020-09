Corpo de indigenista morto por flechada é enterrado em Alta Floresta do Oeste, RO

Nota de Pesar do deputado Jean Oliveira , em nome da família Oliveira, no falecimento do coordenador da Fundação Nacional do Índio (Funai), Rieli Franciscato.

Foi com imenso pesar que a família Oliveira recebeu a notícia, na quarta-feira, 09 de setembro, do falecimento do coordenador da Frente de Proteção Etnoambiental Uru-Eu-Wau-Wau (FPEUEWW) da Fundação Nacional do Índio (Funai), Rieli Franciscato, de 56 anos, após ser atingido no tórax por uma flecha disparada por indígenas isolados em Rondônia.

Rieli Franciscato era de Alta Floresta D’Oeste, foi um dos fundadores da Associação Etnoambiental Kanindé e era uma das grandes referências nos trabalhos de proteção aos indígenas isolados da Amazônia. O coordenador defendia o não contato com o grupo e atuava para evitar um conflito com a população local. Também fez parte da equipe que demarcou a primeira terra exclusiva para indígenas isolados.

O coordenador Rieli Franciscato tinha um relacionamento estreito com meu pai e com toda a família Oliveira. Um servidor público exemplar na defesa da causa indígena, causa que ele abraçou e fez dela sua bandeira de servir a humanidade. Perdemos um grande amigo, assim como a causa indígena, perde um grande defensor.

Em nome da Família Oliveira que teve o privilégio de gozar da amizade do coordenador Rieli Franciscato, nossos profundos sentimentos aos seus familiares e amigos, rogando a Deus que conforte seus corações.

Porto Velho, 10 de setembro de 2020

Jean Oliveira

Deputado Estadual/RO