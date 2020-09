Coordenador da Funai morre após levar flechada de indígenas isolados em Rondônia, diz polícia

Um homem de 36 anos foi preso na segunda-feira (07) acusado de ameaçar matar a própria mãe de 63 anos e incendiar a residência dela localizada na linha 27, Assentamento Urapuru, zona rural de Porto Velho (RO).

Segundo consta em registro policial, o filho muito alterado iniciou discussão com a mãe por motivos banais e logo começou a dizer que ia matar ela e a neta que a idosa cria de quatro anos. “Vou cortar a cabeça dessa criança”, afirmava o acusado.

Tomado pela fúria, ele pegou um galão com gasolina e incendiou a casa, que ficou totalmente destruída. A idosa conseguiu fugir a tempo da casa, mas ficou apenas com a roupa do corpo junto com a neta.

Quando a Polícia Militar chegou ao endereço, o acusado havia fugido, porém, foi preso ao voltar ao local do crime como se nada tivesse cometido.

Ele foi conduzido para a Central de Flagrantes e ficou à disposição da Justiça.

Fonte: Rondoniaovivo – Em Polícia