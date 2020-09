A Funerária Alta Floresta comunica o falecimento de Rieli Franciscato

É com pesar que comunicamos o falecimento do Sr. Rieli Franciscato, chefe da FUNAI. Seu corpo será velado a partir das 12:00 horas na Capela da Funerária Alta Floresta e seu sepultamento será nesta quinta-feira no cemitério público da cidade de Alta Floresta D’Oeste – RO.

Devido as restrições para o velório em relação ao COVID19, para evitar aglomerações, o velório não estava aberto ao público geral, somente para familiares e amigos próximos. Desde já a família agradece a oração e a compreensão de todos.

Fonte: Florestanoticias.com