Edição 175 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia

O Boletim Epidemiológico desta quarta-feira (09), divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU) confirmou mais 04 casos de COVID-19 no município de Alta Floresta.

Confira os números: Casos notificados: 2079 Casos confirmados: 635 Curados: 539 Em tratamento: 86 Suspeitos: 103 Descartados: 1341 Suspeitos internados: 01 Confirmados internados: 05 Hospitalar: 02 Em UTI: 03 Óbitos: 10

Resultado do óbito de domingo dia (06), o teste deu negativo para COVID-19 registrado no Hospital Municipal, onde um homem de 37 que tinha sido notificado como suspeito e teve coleta para exame enviado ao Lacen em Porto Velho, comprovando que não estava com o Coronavírus.

Fonte – Decom