Duas pessoas ficaram feridas após colidir frontalmente com outra motocicleta, na zona rural de Alto Alegre

Uma menina de 11 anos morreu nesta segunda-feira (7) após a mãe dela tentar entrar com um carro na garagem de casa e derrubar o portão e o muro em cima da criança, em Mirassol D’Oeste,a 295 km de Cuiabá.

A Polícia Civil trata o crime como homicídio culposo na direção de veículo. O acidente foi registrado por volta das 10h30, no Bairro Jardim São Paulo. Segundo a Polícia Civil, Vanessa Manoella Ramos do Nascimento, 11 anos, abriu o portão para que a mãe entrasse com o carro. Com a batida, parte do muro caiu sobre a criança.

Uma pessoa que passava pelo local conseguiu retirar a menina dos escombros e a levou para um hospital, mas Vanessa não resistiu aos ferimentos e morreu. A vítima estava com um corte profundo na região frontal e teve traumatismo intracraniano.