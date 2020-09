Após invadir quintal e atacar outros cães, pitbull é esfaqueado e Polícia Militar é acionada, em Vilhena

Ao menos 100 cabeças de bezerros foram furtadas da Fazenda

As autoridades estão em busca de descobrir que são os responsáveis pelo furto de ao menos 100 cabeças de bezerros, na Fazenda Gralha Azul, na Linha 101, Km-04, em Ji-Paraná (RO).

Conforme informações, o gado pertence ao veterinário Wesley Batista e seu pai. Eles desconfiam que caminhões de grande porte, como carretas boiadeiras, foram usados para o transporte dos bezerros e bezerras, com idades entre 8 e 12 meses. Os animais estão usando as marcas “JB” e “WB”.

Os proprietários divulgaram que foram levados mais de cem cabeças, entre o gado, estão 25 bezerras das raças Gir e Girolando. Quem furtou cortou o arame liso do curral, dentro da propriedade. Um barracão também foi arrombado, além do gado, do arrombamento e da destruição parcial do curral, levaram também celas para montaria.

Os dois pecuaristas estão oferecendo em torno de R$ 10 mil, de recompensa para quem der informações que levem ao paradeiro do gado.

A Polícia Civil está investigando através do Sevic. O furto foi registrado no mês passado, em 19 de agosto e até esta sexta-feira, não há informações.

A Polícia Militar e todas as delegacias da Polícia Civil nas regiões de Ji-Paraná, nos municípios da região de Ouro Preto do Oeste, e das cidades da região do Vale do Jamari, como Buritis, Monte Negro e Campo Novo, estão em busca de informações.

Fonte: Texto: Jaru Notícia / Fonte: Jaru Online