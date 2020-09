Após disparada do preço, governo zera imposto para importação de arroz

O preço do quilo da carne nos açougues de Porto Velho vem assustando a comunidade e fazendo com que muitos consumidores busquem outros alimentos para substituir a carne, tão tradicional no prato diário do brasileiro médio.

De acordo com, Eric de Oliveira do Carmo, representante do setor, o principal fator desse aumento é a alta do dólar que está cotado acima dos R$ 5,30 fazendo com que os produtores do Estado prefiram negociar seus bois com quem paga na moeda dos EUA.

“Mesmo com o Estado alcançando ótimos índices na pecuária, com o Dólar nessa cotação fica muito difícil que o preço da carne volte a baixar ainda esse ano em Rondônia. Para o produtor é bem mais vantajoso mandar a carne para fora do país”, afirmou Eric.

Além da questão comercial que interfere diretamente no preço da carne, o valor do boi tende a aumentar nessa época do ano em Rondônia por conta da questão climática.

“Seca e queimadas deixam o boi mais magro e encarecem os meios de produção, fazendo com que esse valor seja colocado na venda final ao consumidor”, explicou Eric.

Entre os cortes de carne que mais aumentaram estão o patinho, músculo e acém, que são bastante consumidas pelas famílias no dia a dia. Cortes mais nobres como picanha e filé, mantiveram o preço e até diminuíram seu valor.

Confira a tabela comparativa dos preços dos cortes de carnes entre o mês de janeiro e outubro de 2020, lembrando que esses valores são correspondentes ao que sai da distribuidora, sendo que aumenta ainda mais nos mercados e açougues.

Veja os números: