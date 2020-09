Corpo da mãe que morreu tentando salvar a filha de afogamento é localizado em rio de Ariquemes

O corpo da mulher de 36 anos que havia desaparecido no último domingo (6) no rio Branco, na zona rural de Ariquemes (RO), foi localizado pelo Corpo de Bombeiros nesta segunda-feira (7). A vítima tentava salvar a filha de um afogamento quando afundou na água.

Segundo o boletim de ocorrência, os bombeiros realizavam buscas na região desde o sábado e acionaram a Polícia Militar (PM) na manhã desta segunda (7) informando que haviam encontrado o corpo de uma vítima de afogamento.

O irmão da mulher, que estava com a família no local no momento do afogamento, contou que a vítima estava com uma sobrinha no colo em um banco de areia quando a filha começou a se afogar em uma parte mais funda do rio. A mulher correu para salvar a criança e os três começaram a se afogar.

O irmão conseguiu resgatar as duas crianças, mas quando voltou para pegar a irmã, ela já havia desparecido.

Fonte: G1/RO