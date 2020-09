Gado é abatido e carneado em propriedade rural, em Rolim de Moura

Rolim de Moura é uma das cidades mais quentes do Estado, o entorno composto por grandes fazendas e agricultura familiar, o que favorece para que ocorra mais queimadas, deixando o clima ainda mais quente e seco, aumentando de modo significativo o consumo de água no município. Buscando reforçar o abastecimento a concessionária intensificou obras e ações de melhorias nos sistemas de captação, tratamento e distribuição e ainda reforça as dicas sobre consumo consciente da água.

As captações receberam substituições de equipamentos, manutenções nas bombas e nas reservas frias, ações que trazem segurança na vazão. A Estação de Tratamento de Água recebeu novas diretrizes para que as manutenções e manobras que acontecem diariamente, como limpeza nos filtros sejam em novos horários, mantendo os níveis dos reservatórios. No sistema de distribuição, foram instalados novos registros para setorização dos bairros e data loggers para medir as pressões. No combate as perdas, o geofonamento tem o principal papel, mapeando as ruas e encontrando vazamentos não visíveis e irregularidades.

“Estas ações e investimentos fazem parte dos conjuntos de obras e melhorias já programadas para enfrentarmos o período de estiagem, que este ano chegou mais cedo. Estamos atentos 24h, principalmente na distribuição de água nos bairros mais altos, como Jequitibá e Centenário, sempre buscando novas ações para manter o abastecimento. Vale lembrar que estamos com várias implantações de redes e solicitações de ligação nova, a população conta conosco”, disse Priscila Sonda, coordenadora Regional da Águas de Rolim de Moura.

