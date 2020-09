É com pesar que comunicamos o falecimento de Isaias José dos Santos popular (Tiririca ), ex funcionário do Beron em Alta Floresta, atualmente morador de Nova Brasilândia D´Oeste Ro faleceu em porto velho está madrugada de domingo dia 06 de setembro as 3hs da manhã, seu corpo está sendo transladado de porto Velho para Nova Brasilândia D´Oeste Ro.

Seu sepultamento será neste domingo no cemitério local a familia enlutada agradece a oração de todos.

Fonte: Florestanoticias.com