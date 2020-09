PF e PRF em Vilhena apreende 135 kg de maconha transportada em carreta

Um acidente com uma carreta Volvo ocorrido na manhã desta sexta-feira, 04, no pé da serra da BR-435, entre Vilhena e Colorado, deixou uma pessoa ferida.

Como mostram as imagens, a carreta carregada com areia, que seguia sentido Colorado do Oeste, saiu da pista tombando na lateral da via, local onde é comum acidentes similares.

Apesar de se queixar de dores no tórax, o motorista Iodair José dos Santos, de 43 anos, que foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, não corre risco de morte.

Segundo Iodair, o acidente ocorreu porque os freios do veículo não funcionaram.

