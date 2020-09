Motorista fica ferido após carreta sem freios carregada com areia tombar entre Vilhena e Colorado

Um carro com seis pessoas capotou em uma estrada rural de Ariquemes (RO), neste fim de semana, no Vale do Jamari. De acordo com a Polícia Militar (PM), o acidente teria acontecido depois da motorista, de 50 anos, perder o controle da direção ao passar por um quebra-molas.

Aos policiais, a condutora contou que estava indo com o veículo para a casa do irmão pela Linha C-60, mas não viu um redutor de velocidade na pista. Por causa disso, o carro de passeio acabou ‘voando’ e capotando. Além da motorista, viajavam no veículo um homem de 43 anos, uma criança de 2 anos, uma menina de 7 anos, uma adolescente, de 17, e uma mulher de 42 anos. Segundo a PM, as duas crianças e a adolescente ficaram feridas no capotamento. A menor de 17 anos teve uma fratura na clavícula, enquanto que a menina de 2 anos saiu do veículo vomitando e com inchaço na cabeça. Depois de serem socorridas, as duas meninas foram levadas para o Hospital da Criança de Ariquemes, enquanto que a adolescente foi encaminhada à UPA. Colaborou:* Rinaldo Moreira, da Rede Amazônica Rondônia. Fonte: G1/RO