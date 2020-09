TEMPO: Norte do país tem tempo chuvoso, nesta sexta-feira (4)

Previsão de tempo chuvoso na maior parte da região Norte do país, nesta quinta-feira (3). Tempo com pancadas de chuva no extremo norte de Rondônia, Acre, Amazonas, Amapá e Roraima. Nesse estado e no norte amazonense, há chance de temporais, com trovoadas e rajadas de vento. A chuva diminui no centro do Pará, ficando mais restrita ao norte do estado. O tempo firme, com sol, calor e baixa umidade segue em Tocantins, sul do Pará e metade sul de Rondônia.



A temperatura mínima é de 18 e a máxima pode passar dos 40 graus. A umidade relativa do ar pode variar entre 12 e 100 por cento.



As informações são do Somar Meteorologia.



Felipe Moura, o tempo e a temperatura.

Fonte: Brasil 61