Pedido de outorga do direito de uso de recursos hídricos de Aparecido Saviolli

O SR APARECIDO SAVIOLLI, com sede à LINHA 110 km 9.5 lado sul, MUNICIPIO DE NOVA BRAZILANDIA D’ OESTE, Estado de Rondônia devidamente cadastrado no CPF nº, 647.668.299-72, torna público que requereu junto a COREH/SEDAM, em 02 de setembro de 2020, a solicitação de OUTORGA DE USO DE AGUA PARA ATIVIDADE DE IRRIGAÇÃO em 6.24 de plantio de café com 25 mil plantas, cujo ponto de captação superficial, está localizado na Coordenada Geográfica S= 11º 48’ 68,1’’ W= 62º 27’ 71,4’’, cuja água será utilizada na atividade IRRIGAÇÃO DE LAVOURAS DE CAFÉ.

ALTA FLORESTA DOESTE, 02 de SETEMBRO de 2020.

APARECIDO SAVIOLLI

PROPRIETÁRIO